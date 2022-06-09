В пятницу возможна сильная гроза; в Латгале ожидается жара до +28 градусов

Пройдут дожди, местами возможны ливни с грозами. Днем и вечером в юго-восточной части страны возможен риск сильной грозы - локально возможны не только сильные ливни, но и буря с большим градом, сообщает агентство LETA.

Сохранится преимущественно слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит от +15 градусов на курземском побережье Рижского залива до +24...+28 градусов в Латгале и Селии. Наиболее жарким день ожидается под Даугавпилсом.

В Риге возможен сильный дождь. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит +20 градусов.