На следующей неделе станет немного прохладнее; не обойдется без дождей

В субботу и воскресенье будет преобладать переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем - до +20...+24 градуса, местами на побережье - около +16 градусов.

На следующей неделе температура воздуха понизится на несколько градусов. Во вторник на востоке страны возможны сильные ливни, но в основном ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы.

Во второй половине следующей недели температура воздуха вновь может повыситься до +25 градусов.