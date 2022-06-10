На следующей неделе станет немного прохладнее; не обойдется без дождей
На следующей неделе в Латвии ожидается более прохладная и ветреная погода с дождями, прогнозируют синоптики.
На следующей неделе в Латвии ожидается более прохладная и ветреная погода с дождями, прогнозируют синоптики.
В субботу и воскресенье будет преобладать переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем - до +20...+24 градуса, местами на побережье - около +16 градусов.
На следующей неделе температура воздуха понизится на несколько градусов. Во вторник на востоке страны возможны сильные ливни, но в основном ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы.
Во второй половине следующей недели температура воздуха вновь может повыситься до +25 градусов.
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