Оранжевое предупреждение! На востоке Латвии нарушено электроснабжение около 6800 объектов

Гроза принесла очень сильный дождь и сильный ветер. Так, из-за непогоды в пятницу вечером, 10 июня, в восточной части Латвии прервано электроснабжение около 6800 клиентов АО Sadales tīkls, сообщили агентству LETA в компании.

Наиболее крупные отключения электроэнергии в настоящее время зарегистрированы в Резекненском, Даугавпилсском, Лудзенском, Балвском, Краславском и Прейльском краях.

Распределительные сети работают в усиленном режиме, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение потребителей.

Компания сообщает, что ситуация в электроснабжении может измениться, т.к. повреждение ЛЭП регистрируется по ходу грозы, поэтому возможны ситуации, когда после устранения повреждения на одном участке ЛЭП, электроснабжение будет повреждено в другом участке.

Во время грозы жителей призывают соблюдать осторожность вблизи воздушных линий электропередач и других объектов электросетевого хозяйства.

Напоминаем, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил оранжевое предупреждение об опасной грозе на юго-востоке страны. Предупреждение будет действовать с 15:00 до полуночи.

На остальной территории Латвии в ближайшие часы местами ожидаются сильные дожди без грозы.

В ночь на субботу будет преимущественно слабый ветер, местами образуется туман, температура воздуха понизится до +10...+15 градусов.

В субботу ожидается переменная облачность, в Латгале преимущественно облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, с северо-запада. Воздух прогреется до +19...+24 градусов, местами на побережье - всего до +16 градусов.

В Риге в субботу будет переменная облачность без осадков. При слабом северо-западном ветре температура воздуха ночью понизится до +13...+14 градусов, а днем поднимется до +22 градусов.