Пт, 10.06.2022
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Оранжевое предупреждение! В ближайшие часы местами ожидаются сильные грозы

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В южной части Земгале и Видземе, а также в Селии и Латгале в пятницу во второй половине дня, вечером и в первой половине ночи ожидается сильная гроза, предупреждают синоптики.

Гроза принесет очень сильный дождь и сильный ветер, возможна локальная буря и град.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил оранжевое предупреждение об опасной грозе на юго-востоке страны. Предупреждение будет действовать с 15:00 до полуночи.

На остальной территории Латвии в ближайшие часы местами ожидаются сильные дожди без грозы.

В ночь на субботу будет преимущественно слабый ветер, местами образуется туман, температура воздуха понизится до +10...+15 градусов.

В субботу ожидается переменная облачность, в Латгале преимущественно облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, с северо-запада. Воздух прогреется до +19...+24 градусов, местами на побережье - всего до +16 градусов.

В Риге в субботу будет переменная облачность без осадков. При слабом северо-западном ветре температура воздуха ночью понизится до +13...+14 градусов, а днем поднимется до +22 градусов.

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