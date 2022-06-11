В воскресенье сохранится теплая погода, возможны дожди

Ночью кратковременные дожди пройдут в восточных областях, днем осадки возможны и в других регионах.

При ветре западного направления температура воздуха ночью понизится до +9...+14 градусов.

Днем будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +20...+24 градусов, а на западном побережье Курземе и местами на побережье Видземе - до +16...+ 19 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается небольшая облачность, днем возможен кратковременный дождь. Ночью будет дуть слабый юго-западный ветер, а минимальная температура воздуха составит +13 градусов, в прилегающих к столице районах - приблизительно +10 градусов. Днем слабый юго-западный ветер немного усилится и сменится северо-западным, а температура воздуха повысится до +23 градусов.