Пасмурно и дождливо: синоптики о погоде на следующую неделю

Некоторые более низкие места могут быть затоплены, некоторые реки могут выйти на берег.

В западной же части страны в ближайшие дни осадков будет мало, а уровень воды в реках в основном снизится.

На следующей неделе в Латвии будет немного холоднее. Максимальная температура воздуха в большинство дней составит +18..+23 градуса, на побережье местами на градус ниже.

Однако из-за сильной облачности и дождей в восточных регионах во вторник столбик термометра местами не поднимется выше +13 градусов.

Минимальная ночная температура на следующей неделе ожидается +7..+14 градусов.

Большую часть недели будет переменная облачность и пройдут дожди. Преобладающим будет слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, во вторник ветер немного усилится.

Согласно текущему прогнозу Глобальной системы прогнозирования, погода в на праздник Лиго будет определяться циклоном.

Если этот прогноз сбудется, то в праздничные дни ожидается дождливая и ветреная погода.