Пасмурно и дождливо: синоптики о погоде на следующую неделю
В ночь на понедельник, 13 июня, на восточную часть Латвии с юга обрушится сильный дождь, который может достичь 50 миллиметров или около 60% месячной нормы, прогнозируют синоптики.
В ночь на понедельник, 13 июня, на восточную часть Латвии с юга обрушится сильный дождь, который может достичь 50 миллиметров или около 60% месячной нормы, прогнозируют синоптики.
Некоторые более низкие места могут быть затоплены, некоторые реки могут выйти на берег.
В западной же части страны в ближайшие дни осадков будет мало, а уровень воды в реках в основном снизится.
На следующей неделе в Латвии будет немного холоднее. Максимальная температура воздуха в большинство дней составит +18..+23 градуса, на побережье местами на градус ниже.
Минимальная ночная температура на следующей неделе ожидается +7..+14 градусов.
Большую часть недели будет переменная облачность и пройдут дожди. Преобладающим будет слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, во вторник ветер немного усилится.
Согласно текущему прогнозу Глобальной системы прогнозирования, погода в на праздник Лиго будет определяться циклоном.
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