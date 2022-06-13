В понедельник местами пройдут дожди, возможны и грозы
В понедельник в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, температура воздуха повысится до +19...+23 градусов, местами на побережье - до +17 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть небольшой юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +21 градуса.
В Польше начал образовываться циклон, который во вторник принесет сильные ливни в восточной части Латвии.
Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов не рекомендуется длительно находиться на солнце. Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдающие осторожность, могут обгореть на солнце за 15 минут.
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