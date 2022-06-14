День дождей: в Мадоне количество осадков превысило месячную норму

В Екабпилсе выпал 71 миллиметр осадков, в Гулбене - 62 миллиметра, в Скривери - 61 миллиметр. В других регионах на востоке и в центральной части страны выпало 30-50 миллиметров осадков.

В Риге осадки в четверг составили 24 миллиметра, а на западе Курземе день был солнечным, без дождя.

Вечером дождь продолжается на востоке и в некоторых других регионах Латвии, сильнее всего льет в Алуксненском и Балвском краях.

Как сообщалось, на востоке Латвии местами затопило низины, ожидается также, что некоторые реки выйдут из берегов. В связи с сильными дождями Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение.

В среду в Латвии ожидается преимущественно солнечная и ветреная погода, ночью и утром в восточных краях еще возможен дождь.

Галерея: Дожди в Риге