В среду будет солнечно; ожидается порывистый ветер
В среду, 15 июня, в Латвии будет преимущественно солнечная погода, без осадков, прогнозируют синоптики.
В среду, 15 июня, в Латвии будет преимущественно солнечная погода, без осадков, прогнозируют синоптики.
Под влиянием уходящего циклона в Видземе, в том числе в столице, а также в Латгале ожидается западный, северо-западный ветер порывами до 13-16 метров в секунду.
Температура воздуха в среду повысится до +17...+22 градусов.
В Риге ожидается солнечный день, северо-западный ветер в порывах будет дуть до 15 метров в секунду, температура воздуха повысится до +20 градусов.
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