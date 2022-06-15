В среду будет солнечно; ожидается порывистый ветер

Под влиянием уходящего циклона в Видземе, в том числе в столице, а также в Латгале ожидается западный, северо-западный ветер порывами до 13-16 метров в секунду.

Температура воздуха в среду повысится до +17...+22 градусов.

В Риге ожидается солнечный день, северо-западный ветер в порывах будет дуть до 15 метров в секунду, температура воздуха повысится до +20 градусов.