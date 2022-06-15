Ср, 15.06.2022
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В июне сохранится переменчивая погода, возможны сильные дожди

Дождь. Иллюстративное фото ФОТО: Kristiāna Bruvere/TVNET

Во второй половине июня погоду в Латвии будут определять циклоны, поэтому ожидаются дожди, временами сильные, а также грозы, прогнозируют синоптики.

В соответствии с прогнозами Global Forecast System в предстоящие выходные ожидается облачная погода с умеренным юго-западным ветром, возможен дождь, а температура воздуха не превысит +17...+22 градуса.

Дождь ожидается и на следующей неделе, в том числе в праздничные выходные. В самые солнечные и теплые дни температура воздуха может повыситься до +25 градусов, а в дождливые дни будет намного прохладнее. Возможны также сильные грозовые дожди с градом и сильными порывами ветра.

Ночная температура составит +7…+15 градусов.

Так как в центральных и восточных регионах страны местами уже затоплены низины, новое затопление возможно и при относительно небольшом количестве осадков.

Как сообщалось, в минувшие сутки в Латвии прошли самые сильные дожди с августа 2017 года. От наводнения больше всего пострадали Алуксненский, Гулбенский и Мадонский края.

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