В июне сохранится переменчивая погода, возможны сильные дожди

В соответствии с прогнозами Global Forecast System в предстоящие выходные ожидается облачная погода с умеренным юго-западным ветром, возможен дождь, а температура воздуха не превысит +17...+22 градуса.

Дождь ожидается и на следующей неделе, в том числе в праздничные выходные. В самые солнечные и теплые дни температура воздуха может повыситься до +25 градусов, а в дождливые дни будет намного прохладнее. Возможны также сильные грозовые дожди с градом и сильными порывами ветра.

Ночная температура составит +7…+15 градусов.

Так как в центральных и восточных регионах страны местами уже затоплены низины, новое затопление возможно и при относительно небольшом количестве осадков.

Как сообщалось, в минувшие сутки в Латвии прошли самые сильные дожди с августа 2017 года. От наводнения больше всего пострадали Алуксненский, Гулбенский и Мадонский края.