На выходных по Латвии пройдут сильные дожди

В субботу начиная с запада страны увеличится облачность, пройдут небольшие дожди. Усилится юго-западный ветер, в Вентспилсе его порывы составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит от +8...+15 градусов ночью до +14...+19 градусов днем, на востоке страны - до +21 градуса.

В воскресенье во многих регионах ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем и в ночь на понедельник может выпасть до 30 миллиметров осадков. Сильный дождь наиболее вероятен на юге страны.

Температура воздуха в воскресенье во время дождя составит +11...+15 градусов, а на большей части территории страны не превысит +20 градусов.

Прогнозы на предстоящую неделю пока различаются. Global Forecast System прогнозирует, что на Янов день местами пройдут дожди, погода будет умеренно теплой.