Сб, 18.06.2022
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В субботу по всей стране ожидаются небольшие дожди

Иллюстративное фото ФОТО: Andrejs Baburovs/LETA

В субботу на большей части территории Латвии, начиная с запада, ожидается дождь, преимущественно он будет слабым, прогнозируют синоптики.

Вечером значительных осадков не ожидается. С утра на востоке страны и вечером в Курземе выглянет солнце. Максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус, сообщает агентство LETA.

На юго-западе порывы ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, в Вентспилсе - до 17 метров в секунду.

В Риге ожидается облачная суббота, днем пройдет небольшой дождь. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха перед дождем поднимется до +18...+19 градусов.

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