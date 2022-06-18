В субботу по всей стране ожидаются небольшие дожди

Вечером значительных осадков не ожидается. С утра на востоке страны и вечером в Курземе выглянет солнце. Максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус, сообщает агентство LETA.

На юго-западе порывы ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, в Вентспилсе - до 17 метров в секунду.

В Риге ожидается облачная суббота, днем пройдет небольшой дождь. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха перед дождем поднимется до +18...+19 градусов.

Галерея: Лето под Даугавпилсом