В субботу по всей стране ожидаются небольшие дожди
В субботу на большей части территории Латвии, начиная с запада, ожидается дождь, преимущественно он будет слабым, прогнозируют синоптики.
В субботу на большей части территории Латвии, начиная с запада, ожидается дождь, преимущественно он будет слабым, прогнозируют синоптики.
Вечером значительных осадков не ожидается. С утра на востоке страны и вечером в Курземе выглянет солнце. Максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус, сообщает агентство LETA.
На юго-западе порывы ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, в Вентспилсе - до 17 метров в секунду.
В Риге ожидается облачная суббота, днем пройдет небольшой дождь. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха перед дождем поднимется до +18...+19 градусов.
Галерея: Лето под Даугавпилсом
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!