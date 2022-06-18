В воскресенье ожидаются дожди и порывистый ветер

Ночью и днем будет небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. При юго-западном ветре слабого до умеренного температура воздуха ночью понизится до +11...+16 градусов.

Днем ожидается западный, юго-западный ветер, порывами до 10-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус, а днем в южной Курземе и на вечером на остальной территории страны воздух похолодает до +10...+15 градусов.

В Риге будет облачно с прояснениями, а днем пойдет дождь. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем +18 градусов, вечером в воскресенье +12 градусов.