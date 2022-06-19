Новый прогноз синоптиков: Лиго без дождя и жара до +29 градусов

Как сообщает агентство LETA, Global Forecast System в данный момент прогнозирует, что во второй половине следующей недели погодные условия будет устанавливать область высокого давления. Ранее прогнозировалось, что циклон принесет много осадков и порывистый ветер.

Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, в день Лиго еще будет много облаков и местами пройдут дожди, зато в следующие три выходных дня ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

Согласно этому прогнозу, Янова ночь пройдет без дождя, ожидается слабый ветер и безветрие, поэтому местами образуется туман, а температура воздуха понизится до +11..+15 градусов.

Максимальная температура воздуха составит +19...+24 градуса 23 июня и +24...+29 градусов в последующие дни, на пару градусов меньше будет на части побережья, где ветер будет дуть с моря. Сохранится преимущественно слабый ветер.

Напомним, момент летнего солнцестояния в этом году наступит 21 июня в 12:13. 21 июня будет самым длинным днем в году, в свою очередь самая короткая ночь будет со вторника на среду.