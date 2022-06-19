Новый прогноз синоптиков: Лиго без дождя и жара до +29 градусов
Согласно последним прогнозам синоптиков, на Лиго и в выходные после праздников в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.
Согласно последним прогнозам синоптиков, на Лиго и в выходные после праздников в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.
Как сообщает агентство LETA, Global Forecast System в данный момент прогнозирует, что во второй половине следующей недели погодные условия будет устанавливать область высокого давления. Ранее прогнозировалось, что циклон принесет много осадков и порывистый ветер.
Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, в день Лиго еще будет много облаков и местами пройдут дожди, зато в следующие три выходных дня ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.
Согласно этому прогнозу, Янова ночь пройдет без дождя, ожидается слабый ветер и безветрие, поэтому местами образуется туман, а температура воздуха понизится до +11..+15 градусов.
Напомним, момент летнего солнцестояния в этом году наступит 21 июня в 12:13. 21 июня будет самым длинным днем в году, в свою очередь самая короткая ночь будет со вторника на среду.
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