В понедельник выглянет солнце, осадков не ожидается

С уходом зоны осадков в начале ночи в юго-восточных районах еще пройдут дожди, местами сильные и грозовые. Температура воздуха понизится до +5...+11 градусов, местами на побережье - до +12...+14 градусов.

Днем кратковременный дождь возможен на юге страны. Ветер слабый, воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В понедельник в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. При слабом ветре температура воздуха ночью понизится до +10 градусов, в пригородах до +6...+8 градусов; днем потеплеет до +21 градуса.