В понедельник выглянет солнце, осадков не ожидается
В понедельник в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, на большей части страны осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, на большей части страны осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
С уходом зоны осадков в начале ночи в юго-восточных районах еще пройдут дожди, местами сильные и грозовые. Температура воздуха понизится до +5...+11 градусов, местами на побережье - до +12...+14 градусов.
Днем кратковременный дождь возможен на юге страны. Ветер слабый, воздух прогреется до +17...+22 градусов.
В понедельник в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. При слабом ветре температура воздуха ночью понизится до +10 градусов, в пригородах до +6...+8 градусов; днем потеплеет до +21 градуса.
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