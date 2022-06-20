Пн, 20.06.2022
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В понедельник будет светить солнце, ожидается до +20 градусов

Солнечное утро в Буллях ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник в Латвии будет солнечно с переменной облачностью, прогнозируют синоптики.

Местами, в основном вечером на юге страны, пройдет кратковременный дождь.

Будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха повысится до +17...+21 градуса.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит около +20 градусов.

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