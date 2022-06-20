В понедельник будет светить солнце, ожидается до +20 градусов
В понедельник в Латвии будет солнечно с переменной облачностью, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии будет солнечно с переменной облачностью, прогнозируют синоптики.
Местами, в основном вечером на юге страны, пройдет кратковременный дождь.
Будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха повысится до +17...+21 градуса.
В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит около +20 градусов.
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