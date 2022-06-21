В самый длинный день в году на юге Латвии ожидаются дожди
Во вторник, в самый длинный день в году, местами в Латвии - главным образом на юге страны - пройдут дожди, наиболее сильные осадки ожидаются под Даугавпилсом, прогнозируют синоптики.
Во вторник, в самый длинный день в году, местами в Латвии - главным образом на юге страны - пройдут дожди, наиболее сильные осадки ожидаются под Даугавпилсом, прогнозируют синоптики.
На юге Латвии будет преимущественно облачно, тогда как на севере между облаками будет чаще выглядывать солнце.
Будет дуть слабый северный ветер, который в течение дня немного усилится. Максимальная температура воздуха ожидается от +15 градусов в Даугавпилсе до +21 градуса в Видземе.
В Риге во вторник осадков не ожидается, порывы северного ветра достигнут скорости 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +18 градусов.
В Беларуси находится циклон, который в ближайшие сутки на обширной территории вызовет сильные ливни.
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