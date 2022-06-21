В самый длинный день в году на юге Латвии ожидаются дожди

На юге Латвии будет преимущественно облачно, тогда как на севере между облаками будет чаще выглядывать солнце.

Будет дуть слабый северный ветер, который в течение дня немного усилится. Максимальная температура воздуха ожидается от +15 градусов в Даугавпилсе до +21 градуса в Видземе.

В Риге во вторник осадков не ожидается, порывы северного ветра достигнут скорости 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +18 градусов.

В Беларуси находится циклон, который в ближайшие сутки на обширной территории вызовет сильные ливни.