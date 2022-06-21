Вт, 21.06.2022
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До +33 градусов! На Латвию движется первая в этом году волна жары

Жара. Иллюстративное фото ФОТО: pexels.com

С наступлением астрономического лета в Латвию придет первая в этом году волна тепла, прогнозируют синоптики.

Ближайшие дни будут в основном сухими и солнечными, со слабым ветром, постепенно станет повышаться температура воздуха. 22 июня она не превысит +19...+24 градуса, в Янов день столбик термометра в тени достигнет до +21...+26 градусов, а затем придет жара: в конце текущей недели впервые этим летом ожидаются +30 градусов.

Вероятно, что жара сохранится и в начале июля. Максимальная температура воздуха на следующей неделе может составить +33 градуса.

В праздничную ночь с 23 на 24 июня ожидается слабый ветер и безветрие, небо будет преимущественно ясным, местами сформируется туман. Температура воздуха на рассвете понизится до +9...+14 градусов.

В конце этой и следующей недели возможно наступление тропических ночей: температура воздуха в некоторых областях страны может на протяжении всей ночи сохраняться выше +20 градусов.

С 26 июня увеличивается вероятность грозы.

Из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения и жары жителям рекомендуется соблюдать особую осторожность при пребывании на солнце.

Под влиянием солнечной и жаркой погоды значительно согреется вода как в реках и озерах, так и в море. В настоящее время температура воды в местах купания в основном не превышает +14...+19 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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