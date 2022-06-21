Вт, 21.06.2022
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На некоторых пляжах Риги вода прогрелась почти до +20 градусов

Пляж на Луцавсале ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В некоторых водоемах на рижских общественных пляжах вода прогрелась почти до +20 градусов, сообщил старший инспектор управления безопасности на воде и гражданской обороны Рижской муниципальной полиции Юрис Юбалтс.

В настоящее время самая теплая вода в озере Бабелитис: ее температура достигает +19 градусов. В Кишэзерсе температура воды составляет +18 градусов, в Вецаки, на Луцавсале, Кипсале и Румбуле вода прогрелась до +16 градусов.

Самая холодная вода в заливе на пляжах Вакарбулли и Даугавгривы, где она прогрелась лишь до +15 градусов.

Рижская муниципальная полиция призывает жителей выбирать для купания одно из девяти мест в Риге, где работают спасатели.

Стражи порядка следят за безопасностью на воде в местах для купания каждый день с 10 утра до 22 часов вечера. В ночное время помощь можно получить на шести спасательных станциях (на перечисленных, кроме Кипсалы и Даугавгривы), однако следует учитывать, что ночью дежурит меньшее число спасателей, чем днем.

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