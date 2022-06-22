Завтра температура достигнет +26 градусов

Ожидается незначительная облачность, местами - переменная. День пройдет без осадков, при слабом западном, юго-западном ветре, днем в Курземе ветер будет от слабого до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью в четверг составит +8...+13 градусов.

В Риге в первый праздничный день ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, слабый ветер. Минимальная температура на восходе солнца составит +13...+14 градусов, в пригороде +10...+12 градусов; днем столбик термометра в тени поднимется до +25 градусов.

Уже сообщалось, что в ближайшие дни наступит жара - температура воздуха может подняться выше +30 градусов.