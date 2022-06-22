Завтра температура достигнет +26 градусов
В четверг, 23 июня, температура воздуха в Латвии повысится до +22...+26 градусов, а на побережье будет колебаться у отметки +20 градусов, прогнозируют синоптики.
В четверг, 23 июня, температура воздуха в Латвии повысится до +22...+26 градусов, а на побережье будет колебаться у отметки +20 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается незначительная облачность, местами - переменная. День пройдет без осадков, при слабом западном, юго-западном ветре, днем в Курземе ветер будет от слабого до умеренного.
Минимальная температура воздуха ночью в четверг составит +8...+13 градусов.
В Риге в первый праздничный день ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, слабый ветер. Минимальная температура на восходе солнца составит +13...+14 градусов, в пригороде +10...+12 градусов; днем столбик термометра в тени поднимется до +25 градусов.
Уже сообщалось, что в ближайшие дни наступит жара - температура воздуха может подняться выше +30 градусов.
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