Прогноз на Лиго: температура воздуха поднимется до +26 градусов

Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +23...+26 градусов, в Курземе и Видземе местами до +19...+22 градусов.

В Риге на Лиго будет сухо и солнечно, температура воздуха составит +25 градусов.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения с 11:00 до 16:00 не рекомендуется длительно находиться на солнце.

Температура воды в реках, озерах и море в четверг утром составляла +15...+19 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.