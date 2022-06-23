Прогноз на Лиго: температура воздуха поднимется до +26 градусов
В четверг в Латвии ожидается солнечная погода, без осадков, прогнозируют синоптики.
В четверг в Латвии ожидается солнечная погода, без осадков, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +23...+26 градусов, в Курземе и Видземе местами до +19...+22 градусов.
В Риге на Лиго будет сухо и солнечно, температура воздуха составит +25 градусов.
Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения с 11:00 до 16:00 не рекомендуется длительно находиться на солнце.
Температура воды в реках, озерах и море в четверг утром составляла +15...+19 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
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