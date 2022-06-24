Куда поехать купаться? В Юрмале вода прогрелась до +21 градуса, в рижском озере - до +22

К 14 часам температура воды в Булдури и Каугури достигла +2- градусов, а в Майори - +21 градуса.

Согласно информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Даугавгриве у мола вода с утра прогрелась до +17 градусов, а в Салацгриве и Звейниекциемсе - до +16 и +15 градусов, соответственно.

В Мерсрагсе, Рое и на Колке температура воды с утра составляла +16...+17 градусов, в Вентспилсском порту - +18 градусов, в Лиепайском торговом канале - +20 градусов.

Температура воды в крупнейших реках и озерах Латвии составляет +15...+20 градусов.

В Риге самая теплая вода в озере Бабелитес - ее температура достигла +22 градусов.

На Кипсале и в Кишезерсе вода прогрелась до +19 градуса, на пляжах в Вецаки, на Луцавсале и Румбуле - до +18 градусов.

Самая холодная вода - в Вакарбулли и Даугавгриве, там она прогрелась всего до +17 градусов.

С утра вода холоднее всего, в течение дня ее температура может повыситься даже на несколько градусов.

Напомним, из-за высокого ультрафиолетового излучения в самую жаркую часть дня не рекомендуется находиться на солнце. Без защитного крема рекомендуется загорать только с утра и вечером. Нужно также принять во внимание, что многие поверхности, особенно вода и песок на пляже, отражают ультрафиолетовые лучи, поэтому тень иногда защищает всего на 50%.