Сб, 25.06.2022
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Жара в воскресенье усилится

Жара в городе. ФОТО: Paula Čurkste / LETA

В воскресенье, 26 июня, в Латвии температура воздуха продолжит повышаться, прогнозируют синоптики.

Предстоящей ночью температура не опустится ниже +14...+20 градусов. Максимальная температура во второй половине дня составит +29...+32 градуса, местами на побережье - около +25 градусов.

Ожидается небольшая облачность, во второй половине дня и вечером локально возможны кратковременные дожди и грозы.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит около +20 градусов, днем - до +31 градуса.

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