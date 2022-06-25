Жара в воскресенье усилится

Предстоящей ночью температура не опустится ниже +14...+20 градусов. Максимальная температура во второй половине дня составит +29...+32 градуса, местами на побережье - около +25 градусов.

Ожидается небольшая облачность, во второй половине дня и вечером локально возможны кратковременные дожди и грозы.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит около +20 градусов, днем - до +31 градуса.