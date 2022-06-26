Экстремальная жара: объявлено красное предупреждение, людей призывают к осторожности

После летнего солнцестояния погоду в Латвии определяет антициклон. Из-за южных ветров в Латвию поступают более горячие воздушные массы, ветер слабый, облаков мало, дождя нет.

Уже вчера в Вентспилсе столбики термометров поднялись до +32,6 градуса по Цельсию, ожидается, что сегодня и завтра и в других районах температура поднимется до +33 градусов.

В столице также ожидается экстремальная жара - воздух в городе особенно сильно нагревается днем, а его охлаждение ночью задерживается, так как нагретые здания и улицы способствуют выделению дополнительного тепла в течение ночи. Аналогичная ситуация и в других городах - там жарче, чем в сельской местности.

Во время экстремальной жары особенно повышен риск проблем со здоровьем у жителей! Не находитесь под прямыми лучами солнца, особенно в разгар дня. Усиленно употребляйте жидкость, пейте воду на протяжении всего дня. Кроме того, стоит снизить активность занятий, которые могут вызвать дополнительные риски для здоровья (физический труд и занятия спортом на улице под солнцем, отдых на пляже в разгар дня). Возможны нарушения функционирования инфраструктуры.

Национальный тепловой рекорд от 27 июня был побит. До сих пор в эту дату в Латвии пока не было жарче +30,7 градуса - такая температура 27 июня 2020 года была зарегистрирована в Руиене и Стенде.