Ожидается самое жаркое 27 июня за все время метеонаблюдений

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, максимальная жара 27 июня в Латвии составила +30,7 градуса - такая температура была зарегистрирована в 2020 году в Руиене и Стенде.

В ближайшие сутки ожидается небольшая облачность. В понедельник днем и вечером возможны локальные дожди и грозы.

Температура воздуха в ночь на понедельник будет не ниже +15...+21 градуса.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Днем темпепатура повысится до +31 градуса.