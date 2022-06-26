Ожидается самое жаркое 27 июня за все время метеонаблюдений
В понедельник, 27 июня, температура воздуха на большей части территории страны достигнет +30..+32 градуса, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 27 июня, температура воздуха на большей части территории страны достигнет +30..+32 градуса, прогнозируют синоптики.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, максимальная жара 27 июня в Латвии составила +30,7 градуса - такая температура была зарегистрирована в 2020 году в Руиене и Стенде.
В ближайшие сутки ожидается небольшая облачность. В понедельник днем и вечером возможны локальные дожди и грозы.
Температура воздуха в ночь на понедельник будет не ниже +15...+21 градуса.
В Риге в понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Днем темпепатура повысится до +31 градуса.
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