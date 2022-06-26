Вс, 26.06.2022
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Ожидается самое жаркое 27 июня за все время метеонаблюдений

Девушка купается в фонтане ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В понедельник, 27 июня, температура воздуха на большей части территории страны достигнет +30..+32 градуса, прогнозируют синоптики.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, максимальная жара 27 июня в Латвии составила +30,7 градуса - такая температура была зарегистрирована в 2020 году в Руиене и Стенде.

В ближайшие сутки ожидается небольшая облачность. В понедельник днем и вечером возможны локальные дожди и грозы.

Температура воздуха в ночь на понедельник будет не ниже +15...+21 градуса.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Днем темпепатура повысится до +31 градуса.

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