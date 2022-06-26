В понедельник будет очень жарко; объявлено оранжевое предупреждение

Как сообщает агентство LETA, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение в связи с очень сильной жарой.

Будет побит национальный рекорд жары 27 июня. До сих пор в этот день не было теплее +30,7 градусов; такая температура воздуха была зафиксирована 27 июня 2020 года в Руйиене и Стенде.

Сохранится преимущественно солнечная погода, вечером местами - главным образом на востоке страны - возможен кратковременный дождь и гроза.

Будет дуть слабый ветер.

В Риге ожидается малооблачная погода, солнце прогреет воздух до +31 градуса. Рекорд максимальной температуры воздуха 27 июня в Риге был установлен в далеком 1885 году и составлял +30,5 градусов.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов не рекомендуется длительное время находиться на солнце.

Температура воздуха в крупнейших реках и озерах составляет преимущественно от +18 до +24 градусов, в море - от +15 до +19 градусов.