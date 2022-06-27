В Риге зарегистрирована первая в этом году тропическая ночь

Летом прошлого года, которое стало самым теплым в истории наблюдений, в центре Риги было зафиксировано 19 тропических ночей, что является рекордом в масштабе всей страны.

27 июня на закате в Вентспилсе температура воздуха понизилась до +20 градусов в порту и до +15 градусов в аэропорту, на большей части территории страны минимальная температура воздуха составляла +15...+19 градусов.

В свою очередь максимальная температура воздуха в воскресенье была от +26,2 градуса на Колке до +32,6 градуса в Вентспилсском порту. На пяти станциях метеонаблюдений был побит рекорд жары 27 июня - в Лиепае воздух прогрелся до +29,7 градуса (прошлый рекорд составлял +28,9 градуса и был установлен в 2020 году), в Резекне - до +30,9 градуса (+30,6 градуса в 2016 году), в Руйене - до +31,4 градуса (+30,2 градуса в 2013 году), в Павилосте - до +31,5 градуса (+29,1 градуса в 2020 году) и в Приекуле - до +31,6 градуса (+30,8 градуса в 2016 году).

Утром в понедельник в Латвии солнечно, больше облаков - на востоке стране. Без осадков. Дует слабый ветер или же его нет вовсе.

Самая высокая температура воздуха в Европе 26 июня была зарегистрирована в Италии - +38 градусов. В свою очередь самая низкая температура воздуха была зарегистрирована в ночь на понедельник в Исландии - -1 градус.