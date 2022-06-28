В конце недели сильная жара отступит

В среду во многих местах ожидаются грозовые дожди, температура воздуха слегка понизится. При этом в пятницу в некоторых местах Курземе столбик термометра может подняться до +34 градусов. В воскресенье воздух в Латвии уже будет не теплее +22...+27 градусов.

В четверг и пятницу вероятность грозы будет выше в Курземе, в субботу кратковременный дождь с грозой возможен уже почти по всей стране. Холодный атмосферный фронт принесет слабый или умеренный ветер западного, северо-западного направления.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, в середине следующей недели максимальная температура воздуха в Латвии понизится до +19...+24 градусов, ночью столбик термометра местами опустится до +10 градусов. На следующей неделе временами ожидаются дожди и грозы.