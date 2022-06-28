На всех пляжах Риги температура воды превысила +20 градусов
Температура воды на всех официальных пляжах Риги превысила плюс 20 градусов, сообщили в самоуправлении.
Температура воды на всех официальных пляжах Риги превысила плюс 20 градусов, сообщили в самоуправлении.
Самая теплая вода в Кишэзерсе и Бабелитисе, где температура воды достигает плюс 26 градусов.
Температура воды на пляжах Даугавы составляет плюс 21 - плюс 22 градуса.
Официальных мест для купания в Риге восемь. Пляжи на море есть в Даугавгриве, Вакарбулли и Вецаки, пляжи на Даугаве – на Румбуле, Кипсале и два на Луцавсале. Еще один официальный пляж расположен на озере Бабелитис.
На озере Кишэзерс место для купания неофициальное, но там также дежурят сотрудники спасательной службы Рижской муниципальной полиции.
Как сообщалось, в связи с ожидаемой сегодня в Латвии сильной жарой Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красный уровень опасности
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