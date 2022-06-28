На всех пляжах Риги температура воды превысила +20 градусов

Самая теплая вода в Кишэзерсе и Бабелитисе, где температура воды достигает плюс 26 градусов.

Температура воды на пляжах Даугавы составляет плюс 21 - плюс 22 градуса.

Официальных мест для купания в Риге восемь. Пляжи на море есть в Даугавгриве, Вакарбулли и Вецаки, пляжи на Даугаве – на Румбуле, Кипсале и два на Луцавсале. Еще один официальный пляж расположен на озере Бабелитис.

На озере Кишэзерс место для купания неофициальное, но там также дежурят сотрудники спасательной службы Рижской муниципальной полиции.

Как сообщалось, в связи с ожидаемой сегодня в Латвии сильной жарой Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красный уровень опасности