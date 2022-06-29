Грозы, сильный ветер и град: прогноз синоптиков на среду
В среду, 29 июня, местами в Латвии ожидаются дожди и грозы, причем во второй половине дня и вечером уже на более обширной территории, прогнозируют синоптики.
В среду, 29 июня, местами в Латвии ожидаются дожди и грозы, причем во второй половине дня и вечером уже на более обширной территории, прогнозируют синоптики.
Из-за медленного движения облаков местами ожидаются очень сильные осадки и кратковременные затопления, особенно на городских улицах. Также местами ожидаются сильные порывы ветра и град диаметром до нескольких сантиметров.
Желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о риске грозы действует на всей территории страны. Оранжевое предупреждение об очень сильной жаре также действует до субботы.
В Риге возможны сильные грозы с порывами ветра и градом, максимальная температура воздуха составит около +30 градусов.
Температура воды в крупнейших реках и озерах +20...+25 градусов, в море +18...+21 градус, а в Мерсрагсе и Рое только +14...+15 градусов.
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