Видео ⟩ В Латвии бушует сильная гроза. Рекомендуется находиться в помещении

Жителям рекомендуется подготовиться к сильной грозе, чтобы защитить себя от молнии. Возможны сильные порывы ветра, град и дождь, вызывающие наводнения. Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы и мусор могут переноситься по воздуху. Во время грозы рекомендуется укрыться в помещении.

В соцсетях уже появились первые фото и видео грозы.

Uz A no Rīgas ir izveidojies negaisa mākonis. Stiprākās zibens izlādēs debesīs arī var redzēt atblāzmas. pic.twitter.com/LAu3tCAiJU — Viktorrs (@wikt0rrs) June 28, 2022

Negaiss, kas ir izcēlies virs Vidzemes arī redzams no Rīgas. pic.twitter.com/LSXAfiuDdT — Viktorrs (@wikt0rrs) June 29, 2022

Как сообщалось, из-за медленного движения облаков местами ожидаются очень сильные осадки и кратковременные затопления, особенно на городских улицах. Также местами ожидаются сильные порывы ветра и град диаметром до нескольких сантиметров.

Желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о риске грозы действует на всей территории страны. Оранжевое предупреждение об очень сильной жаре также действует до субботы.

Температура воздуха в среду повысится до +25...+31 градуса.

В Риге возможны сильные грозы с порывами ветра и градом, максимальная температура воздуха составит около +30 градусов.

Температура воды в крупнейших реках и озерах +20...+25 градусов, в море +18...+21 градус, а в Мерсрагсе и Рое только +14...+15 градусов.