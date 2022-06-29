Видео ⟩ В Латвии бушует сильная гроза. Рекомендуется находиться в помещении
В среду, 29 июня, местами в Латвии бушуют дожди и грозы. Жителям рекомендуется подготовиться к сильной грозе.
В среду, 29 июня, местами в Латвии бушуют дожди и грозы. Жителям рекомендуется подготовиться к сильной грозе.
Жителям рекомендуется подготовиться к сильной грозе, чтобы защитить себя от молнии. Возможны сильные порывы ветра, град и дождь, вызывающие наводнения. Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы и мусор могут переноситься по воздуху. Во время грозы рекомендуется укрыться в помещении.
В соцсетях уже появились первые фото и видео грозы.
Lucavsala. Aiziet lietus un solītais negaiss 🚿😎 @LVGMC_Meteo pic.twitter.com/VTFoKtn3yA— Lāsma SnSpe (@lasm_a) June 29, 2022
Sākās lietus, kādam kaimiņam mersis attīrās. #eļļasnoplūde #dabaspiesārņojums pic.twitter.com/5T8vuI8MYa— Ilona (@anemone_rasa) June 29, 2022
Uz A no Rīgas ir izveidojies negaisa mākonis. Stiprākās zibens izlādēs debesīs arī var redzēt atblāzmas. pic.twitter.com/LAu3tCAiJU— Viktorrs (@wikt0rrs) June 28, 2022
Negaiss, kas ir izcēlies virs Vidzemes arī redzams no Rīgas. pic.twitter.com/LSXAfiuDdT— Viktorrs (@wikt0rrs) June 29, 2022
Как сообщалось, из-за медленного движения облаков местами ожидаются очень сильные осадки и кратковременные затопления, особенно на городских улицах. Также местами ожидаются сильные порывы ветра и град диаметром до нескольких сантиметров.
Желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о риске грозы действует на всей территории страны. Оранжевое предупреждение об очень сильной жаре также действует до субботы.
В Риге возможны сильные грозы с порывами ветра и градом, максимальная температура воздуха составит около +30 градусов.
Температура воды в крупнейших реках и озерах +20...+25 градусов, в море +18...+21 градус, а в Мерсрагсе и Рое только +14...+15 градусов.
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