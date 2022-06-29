Ср, 29.06.2022
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Видео ⟩ В Латвии бушует сильная гроза. Рекомендуется находиться в помещении

В среду, 29 июня, местами в Латвии бушуют дожди и грозы. Жителям рекомендуется подготовиться к сильной грозе.

Жителям рекомендуется подготовиться к сильной грозе, чтобы защитить себя от молнии. Возможны сильные порывы ветра, град и дождь, вызывающие наводнения. Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы и мусор могут переноситься по воздуху. Во время грозы рекомендуется укрыться в помещении.

В соцсетях уже появились первые фото и видео грозы.

Как сообщалось, из-за медленного движения облаков местами ожидаются очень сильные осадки и кратковременные затопления, особенно на городских улицах. Также местами ожидаются сильные порывы ветра и град диаметром до нескольких сантиметров.

Желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о риске грозы действует на всей территории страны. Оранжевое предупреждение об очень сильной жаре также действует до субботы.

Температура воздуха в среду повысится до +25...+31 градуса.

В Риге возможны сильные грозы с порывами ветра и градом, максимальная температура воздуха составит около +30 градусов.

Температура воды в крупнейших реках и озерах +20...+25 градусов, в море +18...+21 градус, а в Мерсрагсе и Рое только +14...+15 градусов.

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