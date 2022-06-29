В четверг снова ожидается гроза

Наиболее сильные осадки возможны во второй половине дня в западной Латвии. В основном будет дуть слабый юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью понизится до +15...+20 градусов, днем повысится до +26...+31 градуса, на побережье Курземе будет немного прохладнее.

В ближайшие сутки в Риге сохранится вероятность гроз, будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха ночью будет около +20 градусов, днем до +29 градусов.

Из-за жары по всей стране до субботы действует оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В связи с сильными грозами, возможным сильным градом и порывами ветра также действует оранжевое штормовое предупреждение.