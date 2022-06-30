Сильная жара продержится еще всего пару дней

В субботу в центральной и восточной частях страны еще ожидается жара до +32 градусов, в воскресенье и в понедельник она уже не будет превышать отметку в +23...+28 градусов, в свою очередь во второй половине следующей недели температура воздуха в Латвии опустится до +19...+24 градусов.

До субботы, 2 июля, дожди и грозы возможны главным образом только в Курземе, а в субботу к вечеру и в ночь на воскресенье осадки ожидаются уже по всей стране, а в воскресенье - только на востоке. На следующей недели периодически возможны дожди и грозы, местами осадки будут сильными.

Минимальная температура воздуха на следующей недели по ночам не будет опускаться ниже +8 градусов, а в самые теплые ночи - главным образом на побережье - ниже +17 градусов.

Галерея: Жара в Риге