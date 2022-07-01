Пт, 1.07.2022
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В субботу ожидается жара до +32 градусов; местами возможны грозы

ФОТО: EPA/Scanpix

В субботу температура воздуха в Латвии составит +29…+32 градуса, самый жаркий день ожидается в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу будет ясно, температура воздуха понизится до +17...+22 градусов, местами на востоке страны - до +15 градусов.

Днем в Курземе ожидаются дожди, местами грозы. Вечером в центральной части страны возможны сильные грозовые дожди с порывистым ветром.

Преимущественно будет дуть слабый и умеренный южный ветер, в Курземе - западный. Температура воздуха составит от +22...+28 градусов в Курземе до +29...+32 градусов в остальных регионах.

В Риге в субботу ожидается солнечная погода, вечером возможна гроза. Температура ночью составит +19…+21 градус, днем - до +31...+32 градусов.

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