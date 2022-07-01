Температура воды в Юрмале опустилась до +15 градусов
Из-за юго-восточного ветра в пятницу в 12 часов температура воды в Булдури, Майори и Каугури составляла всего +15 градусов, сообщает Юрмальский центр туристической информации.
Из-за юго-восточного ветра в пятницу в 12 часов температура воды в Булдури, Майори и Каугури составляла всего +15 градусов, сообщает Юрмальский центр туристической информации.
В девять утра температура воды была +13...+14 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в Даугавгриве в последние сутки колебалась от +12 до +20 градусов. На большей части побережья Латвии температура воды составляет +18...+23 градуса, но в Мерсраге и Рое она не выше +14...+15 градусов.
Температура воды в Венте +24...+25 градусов, в Лиелупе +23...+26 градусов, в Салаце +24...+27 градусов, в Гауе +19...+23 градуса, в Айвиексте +23...+24 градуса, в Даугаве между Плявиняс и Белоруссией +24...+26 градусов.
В самых больших озерах температура воды составляет от +19 до +25 градусов.
Галерея: Лето в Латвии
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