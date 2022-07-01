Скоро жара закончится. Прогноз погоды на выходные и следующую неделю

Предстоящая ночь будет душной, температура воздуха не опустится ниже +16...+21 градуса, в свою очередь днем на большей части территории страны температура воздуха будет держаться в пределах от +28 до +32 градусов, на западе Курземе - от +25 до +27 градусов, ожидаются дождь и гроза, после чего воздух остынет до +20...+24 градусов.

Как сообщает Брицис,

во второй половине дня и вечером 2 июля гроза ожидается уже местами в центральной и восточной частях Латвии.

В свою очередь в воскресенье волна жары в Латвии почти закончится, однако погода сохранится теплой. В ночь на воскресенье температура воздуха понизится до +13...+18 градусов, а днем составит от +22 до +27 градусов, на пару градусов теплее будет лишь на восточном приграничье.

Местами в Видземе и Латгале ожидаются кратковременные ливни.

Во время жары каждая гроза несет потенциальную опасность, она может принести сильные порывы ветра, очень сильный дождь, вызывающий затопления и ухудшающий видимость. Кроме того, во время него водителям необходимо избегать аквапланирования. Возможен и крупный град.

В понедельник погода не изменится - местами, преимущественно в Видземе и Латгале, пройдут грозы, а температура воздуха составит от +23 до +28 градусов, во вторник станет на пару градусов прохладнее, а на курземском побережье не будет теплее +20 градусов.

В дальнейшем на следующей неделе температура воздуха будет держаться в районе от +18 до +23 градусов,

есть вероятность того, что в четверг и в пятницу местами будет всего +15 градусов.

Ежедневно хоть где-то в Латвии, но будет идти дождь, возможна и гроза, но в основном будет светить солнце.