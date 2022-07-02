Сб, 2.07.2022
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Возможны дожди и грозы: прогноз синоптиков на воскресенье

ФОТО: Kitija Mīļūna/LETA

В субботу во второй половине дня Латвию с запада пересекает холодный атмосферный фронт, в Курземе местами идут сильные дожди, а температура воздуха опустилась ниже +20 градусов, поэтому в воскресенье 30-градусной жары в стране больше не ожидается, прогнозируют синоптики.

В ночь на воскресенье в центральной и восточной частях страны, а днем только местами на востоке вероятны дожди и грозы. На востоке Латвии усилится облачность, а самым солнечным воскресенье будет на побережье.

Ветер ожидается с запада и севера от слабого до умеренного, во время грозы возможен порывистый ветер.

Температура воздуха ночью понизится до +15...+20 градусов, в Курземе - до +12...+14 градусов. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов.

В Риге вечером в субботу и в ночь на воскресенье возможны дожди и грозы; последний день недели будет сухим и солнечным. Ветер от слабого до умеренного будет дуть с севера. Температура воздуха ночью понизится до +19 градусов, днем - повысится до +25 градусов.

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