Сб, 2.07.2022
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Синоптики предупреждают о сильных грозах в центральном и восточном районах Латвии

Грозовые тучи над Ригой ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил оранжевое предупреждение в связи с возможной грозой, сильными ливнями и градом в центральном и восточном районах Латвии.

Предупреждение в силе с 17:15 до 20 часов. В центральных и восточных районах Латвии ожидаются грозы, которые местами могут сопровождать сильными ливнями и градом.

LVĢMC призывает людей быть особенно осторожными в местах, особо подверженных влиянию грозы, например, в лесах и на открытых территориях. Сломанные ветви деревьев, незафиксированные предметы или обломки могут переноситься по воздуху. Возможно локальное затопление низин. Условия передвижения по дороге могут осложнить ухудшенная видимость и аквапланирование.

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