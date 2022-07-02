Синоптики предупреждают о сильных грозах в центральном и восточном районах Латвии

Предупреждение в силе с 17:15 до 20 часов. В центральных и восточных районах Латвии ожидаются грозы, которые местами могут сопровождать сильными ливнями и градом.

LVĢMC призывает людей быть особенно осторожными в местах, особо подверженных влиянию грозы, например, в лесах и на открытых территориях. Сломанные ветви деревьев, незафиксированные предметы или обломки могут переноситься по воздуху. Возможно локальное затопление низин. Условия передвижения по дороге могут осложнить ухудшенная видимость и аквапланирование.