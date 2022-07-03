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Внимание! Высокое ультрафиолетовое излучение: не находитесь долго на солнце

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье, 3 июля, солнце в Латвии будет чередоваться с кучевыми облаками, более густая облачность сохранится в восточной части страны, а самая ясная погода ожидается на побережье, прогнозируют синоптики.

В восточных областях местами возможны кратковременные дожди, на границе с Беларусью и Россией - также гроза.

Будет преобладать медленный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха повысится до +22...+27 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +24...+25 градусов.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения не рекомендуется длительное пребывание на солнце в период с 11 до 16 часов.

Температура воды в крупнейших реках и озерах преимущественно составляет +20...+26 градусов, в море - от +13...+15 градусов на Курземском побережье Рижского залива до +25 градусов в порту Салацгривы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В восточной части страны действует желтое предупреждение о повышенной пожароопасности местами в лесах.

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