Жара уходит: во вторник не выше 25 градусов
Синоптики прогнозируют во вторник, 5 июля, в Латвии чуть более солнечную и прохладную погоду по сравнению с понедельником.
Синоптики прогнозируют во вторник, 5 июля, в Латвии чуть более солнечную и прохладную погоду по сравнению с понедельником.
Ночью температура воздуха опустится до +12...+16 градусов, местами на побережье не ниже +18 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.
Облачность будет небольшой и непостоянной, местами пройдут кратковременные дожди, на крайнем востоке страны в начале ночи еще ожидаются грозы.
Ветер западный, юго-западный, от слабого до умеренного, днем в Курземе порывами до 15 метров в секунду.
Во вторник в Риге ожидается небольшая облачность, в начале ночи возможен кратковременный дождь. Ночью будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до +16..+.17 градусов, в пригородах до +14...+15 градусов, днем температура поднимется до +24 градусов в тени.
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