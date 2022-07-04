Жара уходит: во вторник не выше 25 градусов

Ночью температура воздуха опустится до +12...+16 градусов, местами на побережье не ниже +18 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.

Облачность будет небольшой и непостоянной, местами пройдут кратковременные дожди, на крайнем востоке страны в начале ночи еще ожидаются грозы.

Ветер западный, юго-западный, от слабого до умеренного, днем в Курземе порывами до 15 метров в секунду.

Во вторник в Риге ожидается небольшая облачность, в начале ночи возможен кратковременный дождь. Ночью будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до +16..+.17 градусов, в пригородах до +14...+15 градусов, днем температура поднимется до +24 градусов в тени.