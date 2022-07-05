Фото ⟩ Над морем в Лиепае замечен внушительный водяной смерч
Во вторник, 5 июля, над Балтийским морем в Лиепае был замечен водяной смерч или столб воды. Он образовался при движении более прохладной воздушной массы над водами Балтийского моря.
Во вторник, 5 июля, над Балтийским морем в Лиепае был замечен водяной смерч или столб воды. Он образовался при движении более прохладной воздушной массы над водами Балтийского моря.
Том Брицис, синоптик Латвийского телевидения, опубликовал в Twitter водяной столб, запечатленный на фото.
Ūdensstabs jeb virpuļviesulis virs jūras šodien Liepājā.— Toms Bricis (@boms_tricis) July 5, 2022
Foto: Nora Kalna Liesma pic.twitter.com/i7qmchOALv
В прошлом году в Балтийском море было замечено более 20 водяных столбов, местами даже несколько вихрей одновременно.
Водяные смерчи образуются, когда более холодная воздушная масса движется над теплыми водами Балтийского моря, как это произошло, когда закончилась продолжительная жара этим летом.
Теплые воды верхних слоев моря согревают прохладный воздух, он быстро поднимается, образуется турбулентность, которая при хорошем стечении условий становится вихрем.
Some more photos of today´s waterspouts over Gulf of Finland, seen from Eisma 20.07.2021. Photos: Sirle Sagur pic.twitter.com/sajlOr6T2d— Kairo Kiitsak 🇪🇪 (@kairokiitsak) July 20, 2021
Водяные смерчи визуально впечатляют, но в большинстве своем не слишком опасны для находящихся на берегу. Если столб воды достигает побережья, то чаще всего он исчезает уже на берегу и в районе дюн, так как единственным источником его энергии является теплая поверхность воды.
Это природное явление в Балтийском море распространено и известно с древних времен. Например, в начале этого века водяные столбы, обитающие на побережье Латвии, называли "водяными штанами" и это название можно встретить и в научно-популярных изданиях 1930-х годов.
Чаще всего водяные столбы образуются в конце лета и начале осени, но иногда они возникают и раньше летом и весной, а также поздней осенью. Зимой, когда вода холодная или море покрыто льдом, вихри не образуются.
Водяные смерчи могут быть опасны для тех, кто находится в море, особенно для небольших лодок или яхт.
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