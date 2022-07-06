В среду, и всю вторую половину недели ожидаются дожди

На юге Латгале дождь будет сильным.

Небо в основном будет облачным, солнечная погода сохранится на западе Курземе. Температура воздуха составит +16...+21 градус.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня и вечером возможен дождь. Температура воздуха не превысит +21 градус.

Циклон движется с запада Украины в Беларусь, дожди, которые он принесет, затронут восточные районы Латвии. Атмосферное давление в Латвии 1014-1017 гектопаскалей на уровне моря.

Местами в центральной и восточной частях страны, в том числе в Риге, действует желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

Самая высокая температура воздуха в Европе 5 июля составила +39..+40 градусов в Испании, Италии и на Балканах. Самая низкая температура воздуха ночью в среду -2 градуса в горах на юге Норвегии и в Альпах

Во второй половине недели в Латвии сохранится умеренно теплая погода, возможны дожди и грозы, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

До конца недели будет преобладать облачность с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Местами ожидаются ливни и грозы с градом и сильными порывами ветра.

Температура воздуха ночью понизится до +10...+15 градусов, в ясную погоду местами до +8 градусов, а днем не превысит +18...+23 градуса.

На следующей неделе в Латвии ожидается больше осадков.