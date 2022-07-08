Грозы и сильный дождь: VUGD предупреждает о наводнениях

В пятницу, 8 июля, на западе страны ожидаются интенсивные дожди, местами ливни, а в период с 13:00 до 16:00 количество осадков достигнет 10-19 мм.

Сильные дожди будут продолжаться до вечера. Также местами возможны грозы, ветер будет порывистым. Предупреждение действует с 13:00 до 00:00.

Также возможно наводнения на наиболее незащищенных территориях. Следует отметить, что погода может помешать активному отдыху на свежем отдыхе. Условия движения на дороге могут быть осложнены из-за ухудшения видимости и аквапланирования.

Уже сообщалось, что в пятницу, 8 июля, в Курземе, а днем и в центральной части Латвии местами ожидаются сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

По всей стране будет облачно. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится северным ветром, на западном побережье порывы усилятся до 14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +19...+ 23 градуса.

Днем и вечером в Риге возможны кратковременные дожди с грозами. При слабом или умеренном южном ветре воздух прогреется до +21 градуса.