Сильные дожди и грозы: прогноз синоптиков на пятницу
В пятницу, 8 июля, в Курземе, а днем и в центральной части Латвии местами ожидаются сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 8 июля, в Курземе, а днем и в центральной части Латвии местами ожидаются сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
По всей стране будет облачно. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится северным ветром, на западном побережье порывы усилятся до 14 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +19...+ 23 градуса.
Днем и вечером в Риге возможны кратковременные дожди с грозами. При слабом или умеренном южном ветре воздух прогреется до +21 градуса.
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