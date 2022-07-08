Проливные дожди и ветер! Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

В ближайшие дни в Латвии ожидаются дожди - в некоторые дни местами и кратковременно, в другие дни - более обширные и сильные дожди, а также грозы.

В субботу и воскресенье в Латвии будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. В субботу будет дуть юго-западный ветер, в воскресенье - слабый переменный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +8...+16 градусов, днем будет +18...+23 градуса.

В понедельник с юго-востока подойдет циклон, который может принести в Латвию проливные дожди и ветер. Следующий циклон, возможно, придет во второй половине недели.

Температура воздуха будет примерно такой же, как на этой неделе.