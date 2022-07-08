Пт, 8.07.2022
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Температура воды на пляжах - выше +20 градусов

Иллюстративное фото. ФОТО: Zane Bitere/LETA

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в реках, озерах и море в последние дни снизилась лишь незначительно.

Утром в пятницу температура воды в море в основном колеблется в районе +20 градусов, более прохладная вода остается на Курземском побережье Рижского залива - +15...+17 градусов.

В самых больших озерах вода остыла до +20...+22 градусов.

Температура воды утром составляла в Венте +20...+22 градуса, в Лиелупе +22...+24 градуса, Салаце и Айвиексте +21...+22 градуса, в Гауе +18...+20 градусов, в Даугаве +20...+ 22 градуса, +23 градуса в Плявиньском водохранилище.

Из-за южного ветра температура воды в море в Риге и Юрмале в пятницу может существенно понизиться.

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