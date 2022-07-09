В воскресенье в Латвии также ожидаются дожди и грозы

В ночь на воскресенье, местами кратковременно будет идти дождь, также возможны грозы на побережье Курземе и Видземе. При слабом ветре кое-где образуются туманы. Температура воздуха понизится до +8..+14 градусов.

Днем между тучами будет светить солнце, во многих местах временно пройдут дожди, местами ожидаются ливни и грозы. В Латгалии будет преимущественно сухая погода.

Будет дуть медленный ветер, во время грозы - порывистый. Максимальная температура воздуха составит +18..+23 градуса.

В Риге ночью в воскресенье малооблачно, днем ​​будет больше облаков, возможны кратковременные дожди, гроза. Ветер будет в основном слабым. Температура воздуха ночью понизится до +12 градусов, днем ​​повысится до +21 градуса.