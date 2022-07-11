В одном из озер Риги температура воды достигла +27 градусов
Температура воды в озере Бабелитис достигла +27 градусов, сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении.
Температура воды в озере Бабелитис достигла +27 градусов, сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении.
В Кишэзерсе и в море в Вецаки температура воды составляет +21 градус, в Даугаве на Луцавсале и Кипсале +20 градусов, на Румбуле +19 градусов, но купаться там пока запрещено из-за загрязнения.
Температура воды в Вакарбулли и Даугавгриве составляет +18 градусов.
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