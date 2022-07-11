Cильные дожди с порывистым ветром: прогноз синоптиков на вторник
Во вторник, 12 июля, циклон принесет в Латвию сильный дождь и ветер, местами также ожидается гроза, прогнозируют синоптики.
Во вторник, 12 июля, циклон принесет в Латвию сильный дождь и ветер, местами также ожидается гроза, прогнозируют синоптики.
Дождь начнется ночью с востока страны. В Курземе ночью и утром осадков не ожидается. Температура воздуха ночью понизится до +13...+18 градусов.
Днем по всей стране пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Северный, северо-западный ветер в центральной и западной части страны усилится порывами до 13-18 метров в секунду, на побережье до 21 метра в секунду. Максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса.
В Риге во вторник будет облачно, ожидается кратковременный дождь, возможны сильные дожди и грозы. Утром и днем скорость северного ветра порывами составит 20 метров в секунду. Температура воздуха утром понизится до +17 градусов, днем повысится до +21 градуса.
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