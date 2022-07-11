Cильные дожди с порывистым ветром: прогноз синоптиков на вторник

Дождь начнется ночью с востока страны. В Курземе ночью и утром осадков не ожидается. Температура воздуха ночью понизится до +13...+18 градусов.

Днем по всей стране пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Северный, северо-западный ветер в центральной и западной части страны усилится порывами до 13-18 метров в секунду, на побережье до 21 метра в секунду. Максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса.

В Риге во вторник будет облачно, ожидается кратковременный дождь, возможны сильные дожди и грозы. Утром и днем скорость северного ветра порывами составит 20 метров в секунду. Температура воздуха утром понизится до +17 градусов, днем повысится до +21 градуса.