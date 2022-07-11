Желтое предупреждение - во вторник пройдут ливни, а на побережье будет дуть сильный ветер

Как сообщили представители Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) и Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), во вторник в середине дня на побережье северный, северо-западный ветер усилится с порывами до 20-22 метров в секунду.

В Риге предупреждение действует с 9:00 до 19:00 вторника.

LVĢMC и VUGD напоминают, что сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут переноситься по воздуху, поэтому некоторые активности на свежем воздухе могут быть нарушены.

Уже сообщалось, что во вторник, 12 июля, циклон принесет в Латвию сильный дождь и ветер, местами также ожидается гроза, прогнозируют синоптики.

Дождь начнется ночью с востока страны. В Курземе ночью и утром осадков не ожидается. Температура воздуха ночью понизится до +13...+18 градусов.

Днем по всей стране пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Северный, северо-западный ветер в центральной и западной частях страны усилится порывами до 13-18 метров в секунду, на побережье - до 21 метра в секунду. Максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса.

В Риге во вторник будет дождливо, возможны грозы. Порывы северного ветра могут ломать деревья. Температура воздуха не превысит +21 градус.